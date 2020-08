Corona en de brexit, een giftige combinatie

Londen

Het liefst had hij tien schermen met grafieken aan de muur van de huiskamer gehangen, maar met vier kan Simon Deley ook overweg. ‘Ik heb plannen voor een tuinhuisje, om dat als kantoor te gebruiken’, zegt de 47-jarige daghandelaar in zijn Zuid-Londense woning. Tot voor de lockdown huurde hij voor 1400 pond per maand een bureau in de Londense City, maar dat is wat hem betreft verleden tijd. ‘Misschien dat ik alleen op belangrijke dagen op kantoor ga handelen, zoals bij verkiezingen. Het is wel lekker om thuis te zijn’, zegt hij kijkend naar zijn zoontjes, die Minecraft spelen.

In de Square Mile, zoals het Londense zakenhart ook wel wordt genoemd, zien alle dagen er ondertussen als zondag uit. Lege forensentrei..

