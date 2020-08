Loonsverhoging zorg kost het kabinet te veel

Minister Tamara van Ark is verantwoordelijk voor de lonen in de zorg. 'Ik vind loonsverhoging niet realistisch.' (beeld anp / Remko de Waal)

Den Haag

De regeringscoalitie heeft betere weken gekend. Urenlang debat over de coronacrisis culmineerde woensdagavond in het beeld dat de regeringsfracties wegrenden uit de Kamer om een stemming over een loonsverhoging in de zorg te voorkomen. Zo veel kritische vragen komen daar inmiddels over binnen dat D66 en ChristenUnie zich vandaag genoodzaakt zagen om tekst en uitleg te geven: sorry, dit zag er niet goed uit, maar heus, die motie komt binnenkort echt wel in stemming.

Dat zal echter niets veranderen aan de manier waarop de coalitiefracties dan zullen stemmen. Tegen. Zoals ze ook in de afgelopen maanden steeds deden, want er is al een paar keer eerder over gestemd. Steeds slaagt de coalitie er dan in net iets meer Kamerleden op de bee..

