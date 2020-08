'Veel vaker gebeld tijdens lockdown'

Amsterdam

Nederlanders zijn tijdens de lockdown wegens het coronavirus langer en vaker gaan bellen. Dat merkte T-Mobile Nederland in het tweede kwartaal, een periode waarin maatregelen van de overheid tegen de virusuitbraak volop van kracht waren, zegt topman Søren Abildgaard in een toelichting op de kwartaalcijfers. Bij alle spraakdiensten, waarbij naast gewoon bellen ook telefoongesprekken via de internetverbinding horen, nam de activiteit met ruim 40 procent toe ten opzichte van normale omstandigheden. 'Dat was ook verklaarbaar, want mensen wilden weten hoe het met hun dierbaren ging', aldus Abildgaard. <