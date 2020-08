Forse daling reclame-inkomsten bij RTL

Berlijn

RTL Group, het moederbedrijf van een aantal Nederlandse tv-zenders, heeft last van teruglopende reclame-inkomsten door de coronacrisis. In het tweede kwartaal werd daarmee 40 procent minder geld opgehaald omdat bedrijven in hun advertentiebudgetten sneden. RTL rekent erop dat die inkomsten in het derde kwartaal weer flink aantrekken. Het bedrijf laat weten de helft van de gemiste reclame-inkomsten te hebben gecompenseerd met kostenbesparingen, zonder dat te concretiseren. RTL Group heeft in totaal bijna 1,8 miljoen betalende abonnees voor streamingdiensten TV Now in Duitsland en Videoland in Nederland. <