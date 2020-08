ABN Amro trekt AEX naar winst

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met ruime plussen gesloten. Op het Damrak was ABN Amro een uitblinker dankzij beter dan verwachte resultaten van de bank. Ook het handelsbericht van Just Eat Takeaway viel in de smaak bij beleggers. Verder deden oliebedrijven het goed. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,7 procent hoger op 575,06 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 815,21 punten. Frankfurt en Parijs klommen tot 0,9 procent en Londen steeg 2,2 procent, ondanks een krimp van meer dan 20 procent van de Britse economie in het tweede kwartaal.

Amsterdam

ABN Amro (plus 8,1 procent) was de grote winnaar in de AEX. De bank zette miljoenen opzij voor leningen die door de coronacrisis mogelijk nooit worden terugbetaald en dook in het tweede kwartaal opnieuw in de rode cijfers. Het concern kondigde tevens aan in te grijpen bij zijn zakenbank en bij fintechdochter Moneyou. In totaal verdwijnen bijna duizend banen.

Just Eat Takeaway klom 3,2 procent. Het maaltijdbestelbedrijf profiteerde in de eerste helft van het jaar van de virusuitbraak en overnames en boekte meer omzet.