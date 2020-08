Gasverlater hoeft ‘boete’ niet te betalen

Amsterdam

De kantonrechter in Noord-Nederland heeft dit vorige week bepaald. De zaak was aangespannen door de kleine netbeheerder Rendo in Drenthe, tegen de Meppelaar Stefan Boerma. Boerma wilde van het gas af, maar weigerde Rendo de opdracht te geven om zijn aansluiting te verwijderen. De netbeheerder deed dat toch, met een beroep op de veiligheid en met verwijzing naar een wettelijke verplichting, en stuurde Boerma de rekening.

De rechter bepaalde dat Boerma die niet hoeft te betalen, omdat hij er geen opdracht toe had gegeven. De netbeheerder kon niet zonder die opdracht zomaar de meter weghalen, want die regel is nooit duidelijk genoeg aan de klanten voorgelegd in de algemene voorwaarden.

Met die uitspraak lijkt een kwestie te zijn gere..

