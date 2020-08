Meer leningen voor verbeteren woning

Amsterdam

Dat blijkt niet alleen uit de klinkende winstcijfers van bouwmarkten als het Duitse Hornbach, dat dinsdag bekendmaakte dat het dit jaar tot mogelijk 50 procent meer winst zal maken. Nederlanders sluiten ook meer gegarandeerde hypotheken af om hun woning te verbeteren.

In het tweede kwartaal van dit jaar werden 55 procent meer hypotheekleningen met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) ondertekend dan in dezelfde periode een jaar eerder, speciaal voor verbetering van de woning of het treffen van energiebesparende maatregelen.

Het totale aantal NHG-hypotheken nam in het tweede kwartaal toe met ruim 34.000. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er een kleine 31.000. De stijging valt niet toe te schrijven aan een stijging van de huisve..

