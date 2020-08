Europese beurzen sluiten met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een forse winst gesloten. Ook elders in Europa kleurden de koersenborden groen, na hoopvolle geluiden dat er weer schot zit in onderhandelingen in Washington over economische stimuleringsmaatregelen. Ook reageerden beleggers op de claim van president Vladimir Putin dat Rusland als eerste een vaccin tegen het coronavirus heeft ontwikkeld. De AEX-index sloot 1,5 procent hoger op 565,56 punten. De MidKap won 1,7 procent op tot 811,54 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 2,4 procent.