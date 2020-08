Kabinet voorkomt sluiting van pillenfabriek Apotex: ‘Deze ingreep is uitzonderlijk’

Mede vanwege ervaringen in de coronacrisis voorkomt het kabinet dat de grote pillenfabriek Apotex dichtgaat. Nederland en de EU moeten zo minder afhankelijk worden van medicijnen uit India en China.

Bedrijfspand van Apotex in Leiden. (beeld google streetview)

Leiden

De staatssteun past in de nieuwe strategie om voor zorgmateriaal minder afhankelijk te worden van het buitenland. Door de coronacrisis werd pijnlijk duidelijk dat Nederland voor basismateriaal als mondkapjes afhankelijk is van Aziatische producenten. Voor medicijnen is die afhankelijkheid al langer duidelijk door periodieke tekorten. Voor zowel de basismaterialen als medicijnen wil het kabinet die afhankelijkheid verkleinen.

Nu kondigt het kabinet een eerste concrete stap aan. Het nieuwe bedrijf Innogenerics krijgt een lening van 6,7 miljoen euro om Apotex in Leiden open te houden. Apotex werd in 1914 opgericht als Katwijk Chemie. Innogenerics is dit voorjaar opgericht.

Apotex is sinds 2018 eigendom van het Indiase bedrijf Aurobindo...

