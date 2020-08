Europa in het groen, Amsterdam daalt

De AEX-index in Amsterdam is maandag met een verlies de dag uitgegaan. Elders in Europa kleurden de koersborden wel groen. Olie- en gasbedrijven deden het goed, nadat oliegigant Saudi Aramco positieve verwachtingen had uitgesproken voor de ontwikkeling van de markt voor de brandstof. Op het Damrak stal Pharming de show dankzij nieuws over een mogelijk coronamedicijn van de biotechnoloog.