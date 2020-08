TikTok wordt in de VS verboden. (beeld epa / Hayoung Jeon)

Amsterdam

Donderdag nam Trump maatregelen om TikTok en WeChat, twee apps van Chinese techbedrijven, over 45 dagen te verbieden. De juridische onderbouwing is onduidelijk. Normaal wordt voor een verbod een procedure doorlopen via het ministerie van Handel in plaats van een presidentieel decreet, dat de Chinese apps verbiedt omdat ze een ‘bedreiging’ vormen voor ‘de nationale veiligheid, het buitenlands beleid en de economie van de Verenigde Staten’. Vandaar dat TikTok denkt dat een rechtszaak niet kansloos is.

De gevolgen van het decreet voor 100 miljoen TikTok-gebruikers in de Verenigde Staten worden duidelijk na 15 september, als het verbod ingaat. Voor TikTok is verkoop van de Amerikaanse tak aan Microsoft een mog..

