Nieuw leven in oude accu’s

Beugen

De eerste zelfgemaakte elektrische fiets van de gebroeders Seuren woog bijna net zo veel als een kleine Harley-Davidson en kon alleen aan of uit. Dus als Wout Seuren (23) op de aan-knop drukte, moest hij zijn uitvinding met gestrekte armen in bedwang houden. ‘Binnen een paar seconden zat je op de 60 kilometer per uur’, grijnst hij, in de gloednieuwe werkplaats van hem en zijn broers: 1100 vierkante meter in het Noord-Brabantse Beugen, in gebruik sinds februari.

Die verhuizing kwam trouwens mooi uit; tot dan toe werkten ze met tien man op 60 vierkante meter, in de grote schuur achter hun ouderlijk huis. ‘Daar hadden we nooit anderhalve meter afstand kunnen houden’, zegt Stan (23), de jongste broer, ‘maar..

