ING uitschieter op rood Damrak

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met verliezen gesloten. In Amsterdam vielen de kwartaalresultaten van ING goed. Ook de handelsberichten van NN Group, SBM Offshore en Fagron werden goed ontvangen. Beleggers kregen verder een stroom van resultaten voor de kiezen van grote bedrijven als Adecco, Adidas, AXA, Lufthansa en Siemens. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,8 procent lager op 558,46 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 787,41 punten. Frankfurt daalde 0,5 procent en Parijs verloor 1 procent. Londen zakte 1,3 procent nadat de Bank of England het monetaire beleid ongewijzigd had gelaten. ING ging aan kop in de AEX met een plus van 5,6 procent. De bank zette afgelopen kwartaal vanwege de coronacrisis ruim 1,3 miljard euro opzij voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald en zag de nettowinst kelderen. Maar de onlangs aangetreden topman Steven van Rijswijk benadrukte dat ondanks de huidige omstandigheden de rente-inkomsten maar licht terugliepen. Later dit jaar hoeft er bovendien minder geld naar de stroppenpot als de macro-economische vooruitzichten niet verder verslechteren, denkt hij.