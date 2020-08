Ahold Delhaize piekt op groen Damrak

Supermarktconcern Ahold Delhaize was woensdag een van de uitblinkers op het Damrak nadat het bedrijf zijn winstverwachting had verhoogd. Ook dataleverancier Wolters Kluwer en verzekeraar ASR hielpen de Amsterdamse AEX-index aan winst. Net als in Amsterdam kleurden de koersenborden elders in Europa groen.

Amsterdam

De AEX-index steeg 0,9 procent tot 563,05 punten. De MidKap dikte 1,6 procent aan en kwam op een stand van 786,35 punten uit. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen werden tot 1,1 procent hoger gezet. Ahold Delhaize (plus 5,6 procent) deed het goed bij de hoofdfondsen in Amsterdam na een verdubbeling van de kwartaalwinst en een verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com profiteerde opnieuw van een gedragsverandering bij consumenten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, waardoor mensen voor eten nog meer aangewezen zijn op supermarkten.

De euro was 1,1895 dollar waard tegen 1,1767 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,2 procent duurder op 43,05 dollar. Brentolie klom 3,1 procent in prijs, tot 45,81 dollar per vat.