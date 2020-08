Duizenden banen weg bij MediaMarkt en Saturn

Düsseldorf

Ook worden verlieslijdende filialen mogelijk gesloten. Daarmee reageert Ceconomy naar eigen zeggen op de afname van het aantal klanten als gevolg van de corona-uitbraak. Waarschijnlijk staan er vooral banen buiten Duitsland op de tocht. In hoeverre dit ook banen in Nederland betreft, is uit de verklaring van Ceconomy niet op te maken. Een woordvoerder van MediaMarkt in Nederland verwijst voor vragen naar het Duitse moederbedrijf. Volgens Ceconomy is er over het aantal banen dat geschrapt wordt nog geen definitief besluit genomen, vandaar dat er ook geen precieze verdeling tussen landen naar buiten is gebracht. In Nederland werken er ongeveer 4500 mensen bij MediaMarkt.

Door de toenemende concurrentie van webwinkels als Amazon ging het voor de coronacrisis al niet zo best met Ceconomy. De virusuitbraak heeft de situatie van het concern alleen maar doen verslechteren.