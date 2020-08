DSM verliest op vlak Damrak

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag vrijwel op dezelfde stand als een dag eerder geëindigd. DSM was van de hoofdfondsen de grote verliezer. Beleggers reageerden negatief op de jongste kwartaalresultaten van het speciaalchemieconcern. Elders in Europa lieten de belangrijkste beurzen een gemengd beeld zien.

Amsterdam

Het aandeel DSM verloor uiteindelijk bijna 3 procent. De materialentak van het bedrijf had duidelijk te lijden onder de malaise in de auto-industrie, waardoor de groep als geheel een lager bedrijfsresultaat boekte. De AEX sloot een fractie hoger op 557,94 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 774,21 punten. De beurs in Frankfurt verloor 0,4 procent, terwijl Parijs en Londen juist tot 0,3 procent vooruitgingen.

Van de hoofdfondsen was vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield de sterkste stijger (plus 4,2 procent). Ook olie- en gasconcern Shell gooide hoge ogen met een koerswinst van 3,2 procent, waarbij het aandeel mogelijk profiteerde van meevallende kwartaalcijfers van branchegenoot BP. BP won 6,5 procent in Londen. De euro was 1,1767 dollar waard tegen 1,1743 dollar een dag eerder.