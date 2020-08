‘Twee derde bedrijven buit arbeidsmigrant uit'

Twee derde van de bedrijven of organisaties in Nederland maakt zich weleens schuldig aan arbeidsuitbuiting door de inzet van uitzendkrachten.

Amsterdam

Tot die conclusie komt FairWork, een organisatie die zich inzet voor arbeidsmigranten, op basis van een anoniem uitgevoerd onderzoek onder ruim vijfhonderd personeelsfunctionarissen. ‘Wij waren verbaasd over de hoge cijfers’, zegt woordvoerder Francien Winsemius van FairWork. ‘En we vermoeden dat dit een topje van de ijsberg is.’

Het onderzoek gaat om bedrijven die zelf goedkope arbeidskrachten regelen of deze inhuren via uitzendbureaus. FairWork gebruikt daarvoor de term arbeidsuitbuiting of mensenhandel. ‘Dat is hetzelfde: mensen worden onderbetaald, werken onder slechte omstandigheden en zitten vast in deze situatie’, aldus Winsemius. Als voorbeeld noemt ze een uitzendkr..

