Bacterie dicht betonscheur

Die in een bedrijf gegoten vinding zou wereldwijd 33 miljoen ton CO 2 kunnen besparen, een zesde van de Nederlandse uitstoot.

Delft

Zes meter onder wat tot voor kort het voorplein was van paleis ’t Loo, loopt Bart van der Woerd door de ruw-betonnen ruimte die in de toekomst de entree moet worden. Doelbewust beent hij naar een plek onder de oostvleugel van het paleis. Wie naar boven kijkt, ziet hoe de eeuwenoude muren in de ruimte zweven, rustend op hun nieuwe betonnen fundering, maar daar heeft Van der Woerd geen oog voor. Hij loopt naar een plek in de wand van de gigantische kelder en legt zijn hand op een vochtige, gelige plek. ‘Een scheur’, zegt hij trots.

Scheuren in beton, daar leeft hij van. Zonder scheuren in beton zou zijn bedrijf Green Basilisk overbodig zijn, maar gelukkig is er bijna geen beton zonder scheuren. Want, legt hij uit, bet..

