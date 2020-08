Techbedrijf gaat betalen voor nieuws

Canberra

Minister van Financiën Josh Frydenberg kondigde de 'verplichte gedragscode' aan nadat achttien maanden onderhandelen tussen nieuwsindustrie en techbedrijven niets had opgeleverd. Naast betaling voor inhoud, behandelt de code kwesties als toegang tot gebruikersgegevens, transparantie over algoritmen en rangschikking van inhoud in nieuwsfeeds en zoekresultaten op de platforms.

'Met deze veranderingen staat niets minder dan de toekomst van het Australische medialandschap op het spel', aldus Frydenberg op een persconferentie. De minister zei dat wetgeving die de code implementeert de komende weken in het parlement zal worden geïntroduceerd en 'aanzienlijke boetes' zal bevatten die de technologiebedrijven honderden miljoenen dollars kunnen kosten. De code richt zich in eerste instantie op Facebook en Google, twee van 's werelds rijkste en machtigste bedrijven. Het initiatief van Australië wordt nauwlettend gevolgd, aangezien nieuwsmedia overal ter wereld zien dat steeds meer onlineadvertentie-inkomsten naar Facebook, Google en andere grote technologiebedrijven gaan. <