Zijn Google, Amazon, Apple en Facebook te machtig geworden?

Washington

Na een vijf uur durend verhoor concludeert het Amerikaanse Congreslid David Cicilline in een tumultueuze hoorzitting over vier van de machtigste techbedrijven ter wereld: ‘Deze bedrijven hebben monopoliemacht. Sommige moeten worden opgebroken, andere gereguleerd en allemaal zullen ze fatsoenlijk verantwoording moeten afleggen. Hier moet een einde aan komen.’ Duidelijke taal, zou je zeggen, na een jaar onderzoek naar mogelijk misbruik van hun marktmacht door Amazon, Google, Apple en Facebook. De getergde topmannen – doorgaans aangeduid als de Meesters van het Universum of Poortwachters van het Internet – zaten erbij als bange jongens op de gang bij de rector.

Wie niet beter weet, zou denken dat de techreuzen spoedig dezelfde beha..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .