Licht hoger slot voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine winst gesloten, terwijl elders in Europa overwegend rode cijfers waren te zien. Nieuwe corona-uitbraken in tal van Europese landen zorgden voor enige terughoudendheid. Vooral luchtvaartmaatschappijen moesten het ontgelden na het besluit van de Britse regering om een quarantaineplicht in te stellen voor mensen die uit Spanje komen. De AEX-index eindigde 0,1 procent hoger op 564,37 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 770,21 punten. Frankfurt eindigde vrijwel vlak, Londen en Parijs leverden tot 0,3 procent in.

Amsterdam

KPN was de grootste daler in de AEX (-3,1 procent). Het telecomconcern zag de kwartaalomzet met bijna 5 procent dalen en voerde de nettowinst iets op tot 135 miljoen euro. In heel 2020 verwacht de telecomaanbieder het bedrijfsresultaat stabiel te kunnen houden of licht op te voeren.

Ryanair raakte 3,8 procent kwijt in Dublin. De Ierse budgetmaatschappij leed een verlies in het afgelopen kwartaal en waarschuwde dat een tweede golf van het coronavirus in Europa het herstel van de luchtvaartsector naar volgend jaar zou kunnen duwen.