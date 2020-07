Zuivel in een gouden jasje

Maar als familiebedrijf, dat in de eerste plaats op continuïteit koerst, heeft het goede papieren om de crisis te doorstaan.

Heiloo

Financieel wijzer wordt ze er niet van. Maar voor Mireille Kaptein, CEO van kaasverpakker en verwerker Kaptein Groep, heeft de coronacrisis één voordeel. Ze heeft haar titel ‘Zakenvrouw van het jaar 2019’ geprolongeerd omdat door de lockdown geen nieuwe zakenvrouw kon worden gekozen. Nog een jaar langer zal de Heiloose zuivelkoningin van Linda tot en met Het Financieele Dagblad en Business Magazine op een voetstuk staan als vrouwelijk rolmodel, powervrouw en businessbabe.

Maar blij is ze niet met deze crisis. De export van haar producten heeft een gevoelige knauw gekregen, want een groot deel van de kaas en boter die het bedrijf verpakt, is bestemd voor de toeristische sector (vliegtuigen, cruiseschepen), h..

