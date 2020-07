Verliezen op Europese aandelenmarkt

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met behoorlijke koersverliezen het weekend in gegaan. De oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten en de aanhoudende toename van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgden voor onrust bij beleggers. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 2,2 procent lager op 563,95 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 773,25 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 2 procent in.

Amsterdam

Chipfondsen ASML en ASMI stonden bij de grootste dalers in de AEX met minnen tot 4,9 procent na publicatie van resultaten van zijn belangrijke klant Intel. De Amerikaanse chipmaker kwam met sterke kwartaalcijfers, maar de verwachtingen voor het lopende kwartaal vielen tegen. Ook loopt de uitrol van nieuwe chips volgens Intel vertraging op. Besi verloor 3,5 procent in de MidKap. In Parijs daalde chipmaker STMicroelectronics 2,7 procent en de Duitse chipfabrikant Infineon zakte 4 procent in Frankfurt.

Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 40,88 dollar. Brentolie verloor 0,6 procent tot 43,07 dollar per vat.