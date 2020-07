Schuldgevoel door de miljoenen

Utrecht

‘Alsjeblieft, belast ons, belast ons, belast ons.’ Ruim tachtig miljonairs riepen overheden vorige week op om hen in deze coronacrisis meer belasting te laten betalen. Juist nu is geld nodig om corona te boven te komen, stellen de ondertekenaars. ‘Wij zijn niet degenen die zorgen voor de zieken op de intensive cares of zieken in ambulances naar het ziekenhuis rijden. Maar we hebben wel geld, veel geld. Dat geld is dringend nodig in de jaren die voor ons liggen, als de wereld herstelt van deze crisis.’

Een van de ondertekenaars is de Britse Gemma McGough (39). Zij en haar man werden enkele jaren geleden miljonair toen ze hun bedrijf - dat elektronica certificeert in allerlei landen - geleidelijk verkochten aa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .