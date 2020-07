AEX uitschieter op grijze beursdag

De meeste Europese aandelenbeurzen eindigden donderdag met kleine uitslagen. De AEX-index was een positieve uitschieter, mede door een forse koersstijging van zwaargewicht Unilever. De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,7 procent. De MidKap steeg een fractie. Parijs en Frankfurt daalden tot 0,1 procent, Londen kreeg er 0,1 procent bij.

Amsterdam

Unilever steeg 7,8 procent. Het was- en levensmiddelenconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. Unilever kondigde tevens aan het merendeel van zijn theedivisie, met onder meer het merk Lipton, af te splitsen. Wel behoudt het bedrijf zijn theeactiviteiten in India en Indonesië en zijn belang in Lipton-ijsthee.

RELX werd 3,3 procent lager gezet. De informatie- en dataleverancier zag de omzet in de eerste jaarhelft aanzienlijk dalen. Dat kwam vooral doordat de divisie voor vakbeurzen amper evenementen kon organiseren. Sligro verloor 0,8 procent bij de kleinere bedrijven. Het groothandelsbedrijf sloot het eerste halfjaar af met een nettoverlies vanwege de sluiting van

de horecagelegenheden door het coronavirus.