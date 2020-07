Het aantal valse eurobiljetten is in Nederland in de eerste helft van het jaar sterk gedaald, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Amsterdam

Door de coronamaatregelen rekenden veel minder mensen aan de kassa af, waardoor er ook minder nepbriefjes in omloop waren.

In de eerste zes maanden van het jaar werden 15.700 vervalste biljetten uit de roulatie gehaald. Dat is 23 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal, tijdens het hoogtepunt van de lockdown in Nederland, daalde de hoeveelheid valse biljetten zelfs met 47 procent. De afname van het vervalste geld houdt daarmee gelijke tred met de daling van het aantal contante betalingen. Cashbetalingen aan de kassa halveerden volgens DNB aan het begin van de coronacrisis, maar herstellen zich weer langzaamaan.

Het 50 eurobiljet is verreweg de populairste coupure om te vervalsen. Op het aantal echte eurobiljetten in omloop, 25 miljard in totaal, is de kans dat je nepgeld in handen krijgt, volgens DNB erg klein. <