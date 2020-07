Milka verliest de oorlog om vierkante chocoladereep

Karlsruhe

Ritter Sport en Milka liggen al jaren overhoop over het alleenrecht dat de Duitsers claimen op vierkante chocolade. Ritter Sport liet die vorm van zijn product in 1993 in een octrooi vastleggen, nadat zijn chocolade al zestig jaar zo in de winkel lag. Toen Milka in 2010 ook een vierkante plak introduceerde, ontspon zich een juridisch gevecht dat nu door het Bundesgerichthof is beslecht.

De kwestie waarover de hoogste rechters in Karlsruhe zich moesten buigen, was of de vorm van Ritter Sports lekkernij ‘een wezenlijke waarde aan het product geeft’. In dat geval zouden de Duitsers hun octrooi verliezen, omdat het Duitse patentrecht claims louter op basis van de vorm verbiedt. Zo wil de wetgever voorkomen dat bedrijven een vorm die ..

