PlantLab haalt miljoenen op voor duurzame teelt

Den Bosch

Met het geld gaat de onderneming productielocaties openen in onder meer Nederland, de VS en op de Bahama's. In Amsterdam wordt de technologie al toegepast bij productie. 'De groei van de wereldbevolking en de klimaatcrisis stellen de voedselproductie voor ongekende uitdagingen. We moeten ons voedsel duurzamer en efficiënter gaan verbouwen en dat vraagt om innovatieve oplossingen', zegt directeur Michiel Peters. Plantlab kweekt gewassen in hoogtechnologische teeltruimten, waarbij geen daglicht meer nodig is en geteeld kan worden in gestapelde lagen.

Zo wordt in een ruimte met een oppervlakte van twee voetbalvelden genoeg verbouwd om een stad van 100.000 inwoners dagelijks van 200 gram verse groente te voorzien. En omdat de gewassen groeien door temperatuur-, vocht- en lichtregulatie is er 95 procent minder water nodig, aldus PlantLab. De Hoge Dennen is onderdeel van de investeringsmaatschappij van de familie De Rijcke, die voorheen Kruidvat bezat. <