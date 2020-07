Stevige minnen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag stevig in de min geëindigd. Het oplopende aantal coronabesmettingen in een flink aantal Europese landen maakte beleggers onrustig. Ook de toegenomen spanningen tussen China en de Verenigde Staten speelden een rol. De Amerikanen dwingen China een consulaat in Houston te sluiten. Beleggers kregen daarnaast bedrijfsresultaten te verwerken, waarvan die van verfconcern AkzoNobel op het Damrak de belangrijkste waren.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,4 procent in de min op 572,90 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 775,12 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 1,3 procent in.

AkzoNobel boekte in het tweede kwartaal veel minder winst door de coronacrisis en werd 1 procent lager gezet in de AEX. Het bedrijf kondigde aan in de kosten te snijden om de crisis te weerstaan. Volgens AkzoNobel nam de tegenwind door de virusuitbraak in de loop van het afgelopen kwartaal wel af. Ook denkt het bedrijf in de tweede jaarhelft te kunnen profiteren van de lagere grondstofkosten.

Brentolie zakte 1,4 procent in prijs tot 43,71 dollar.