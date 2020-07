Rabobank-econoom: schenkingsregeling voor woningen afschaffen

De regeling waarbij ouders hun kinderen tot 100.000 euro belastingvrij kunnen schenken voor de aankoop van een huis of het aflossen van de hypotheek, moet worden afgeschaft. Want het jaagt de huizenprijzen alleen maar op.

Den Haag

Dat stelt Rabobank-econoom Nic Vrieselaar. Het volgende kabinet zou de regeling volgens hem moeten schrappen.

De regeling is tijdens de financiële crisis ingevoerd om de woningmarkt te ondersteunen. Toen hadden veel Nederlanders een hypotheekschuld die hoger was dan de waarde van hun woning. Met de schenkingsregeling konden ze die schuld aflossen. ‘Maar de huidige situatie op de huizenmarkt is heel anders’, aldus Vrieselaar. ‘De prijzen zijn afgelopen jaren enorm gestegen. Schenkingen drijven die alleen maar op.’

Hij wijst op cijfers waaruit blijkt dat huiseigenaren een steeds hogere hypotheek hebben ten opzi..

