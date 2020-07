Veiling 5G levert 1,23 miljard op

De eerste veiling van 5G-frequenties voor supersnel mobiel internet heeft 1,23 miljard euro opgebracht. Dat is meer dan verwacht, zei staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dinsdag.

Den Haag

Het kabinet wilde zeker 914 miljoen euro ophalen met de veiling. De drie grote telecomproviders KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile hebben frequenties in de wacht gesleept. Zij waren ook de enige partijen die tot de veiling waren toegelaten.

De veiling is een politiek gevoelig onderwerp, omdat de vrees bestaat dat de netwerkapparatuur voor 5G door andere landen kan worden gebruikt om te spioneren. Daarbij wordt vooral gedacht aan apparatuur van Huawei uit China.

Het kabinet heeft daarom extra eisen gesteld aan telecomproviders. Zij kunnen nog niet aan de slag met de bouw van het 5G-netwerk. Het kabinet is nog bezig met een 'uitgebreide analyse' met welke leveranciers van 5G-netwerkapparatuur ze mogen werken. Na de zomer komt het kabinet hierover met een update.

Keijzer kan leveranciers van de technologie zoals Huawei aanwijzen als niet betrouwbaar. Die mogen dan geen apparatuur leveren aan de drie telecombedrijven. 'Zover ben ik nog niet', zei Keijzer.

Geen enkel bedrijf mag beschikken over meer dan 40 procent van de totale beschikbare frequentieruimte, huidige en nieuwe vergunningen meegerekend. Ook moeten ze zorgen dat 98 procent van de gemeenten gedekt zijn met hun 5G.

zelfrijdende voertuigen

Supersnel mobiel internet moet als aanjager dienen voor nieuwe technologieën als autonoom rijden van voertuigen en kunstmatige intelligentie. Ook is het minder storingsgevoelig. Er wordt in Nederland al geëxperimenteerd met 5G.

Staatssecretaris Keijzer benadrukte dat 5G veilig voor mensen is. 'We hanteren strenge blootstellingslimieten.' Ook wordt steeds de laatste stand van de wetenschap op dit vlak in de gaten gehouden, zei ze. Critici zeggen dat er gezondheidsrisico's zijn verbonden aan 5G.

Er waren op de drie frequentiebanden (700, 1400 en 2100 megahertz) in totaal 26 vergunningen met een looptijd van twintig jaar te verdelen. De veiling begon op 29 juni. Er waren 90 biedrondes.

Begin 2022 volgt een nieuwe veiling. Dan gaat het om de 3,5 gigahertz-band. Volgens deskundigen zijn die frequenties geschikter voor het behalen van de hoge snelheden die bij 5G worden beloofd. <