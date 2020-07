‘Zorgpremie stijgt volgend jaar, maar niet gigantisch’

Amsterdam

Op het hoogtepunt van de coronacrisis lagen de intensive cares in Nederland overvol, maar liep het aantal patiënten elders in de zorg drastisch terug. Nog steeds zet de anderhalvemeterbeperking een rem op het aantal patiënten in wachtkamers. Daardoor zal er dit jaar 5 tot 10 procent minder zorg geleverd worden, voorspelt het economisch bureau van ING in een dinsdag uitgebracht rapport. ‘Dat is uniek’, zegt econoom Edse Dantuma van ING. ‘Voor het eerste in decennia neemt de geleverde zorg af.’

Waar is het aantal patiënten het meest gedaald?

‘Het meest hard geraakt zijn tandartsen, fysiotherapeuten en huisartsen. Daar is enorme uitval geweest. Het dieptepunt lag in april, toen in deze gro..

