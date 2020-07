'Geef cateraars ook na de zomer steun'

Almere

Vakbond FNV heeft er bij minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op aangedrongen de cateringsector ook na de zomer financieel te blijven ondersteunen. Cateraars hebben hun werk in het onderwijs, de luchtvaart en in bedrijfsrestaurants zien stilvallen nu veel mensen thuiswerken. De vakbond verwacht dat een kwart van het aantal banen, zo'n 4000 tot 5000, voorgoed verdwijnt en dat de omzetten in de cateringsector nooit meer het niveau van voor de coronacrisis zullen bereiken. FNV wil daarom een NOW-3 regeling met noodmaatregelen voor de ruim 150 cateringbedrijven met in totaal 17.000 medewerkers. <