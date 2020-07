Philips helpt AEX omhoog

Zorgtechnologiebedrijf Philips was maandag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook elders in Europa kwamen grote bedrijven met kwartaalcijfers. Op de financiële markten werd daarnaast gereageerd op de vorderingen van de Britse farmaceut AstraZeneca bij het onderzoek naar een coronavaccin. Beleggers waren over de gehele linie positief gestemd en de meeste beursgraadmeters eindigden met winst.

Amsterdam

Philips dikte 5,3 procent aan en was met afstand de sterkste stijger bij de hoofdfondsen aan het Damrak. De maker van medische apparatuur zag de omzet en nettowinst dalen in het afgelopen kwartaal, maar presteerde toch beter dan analisten hadden verwacht. Ook denkt Philips in de tweede jaarhelft weer te kunnen groeien. Dankzij deze koerswinst van Philips eindigde de AEX-index 0,9 procent in de plus op 579,14 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 770,03 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 1 procent. Londen speelde 0,5 procent kwijt.

ABN Amro sloot onderaan de AEX met een min van 2,1 procent.