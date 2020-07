21.000 flexwerkers vragen regeling aan

Amsterdam

Uitkeringsinstantie UWV heeft sinds 22 juni 21.000 aanvragen ontvangen van flexwerkers en uitzendkrachten voor de zogeheten TOFA-regeling. Eind juni stond het aantal aanvragen voor de coronasubsidie op 11.500. De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die getroffen zijn door de coronacrisis. Het gaat om een eenmalig bedrag van 1650 euro en daarvoor moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de flexwerkers in februari minimaal 400 euro hebben verdiend en in april zeker de helft van hun inkomsten hebben verloren. De regeling kan tot 26 juli worden aangevraagd. <