Voetbalshirts met emotie

Hun bedrijf Matchwornshirt slaat na een begin in Nederland zijn vleugels uit in Europa.

Amsterdam

Op het matje worden geroepen bij de rector, en in diens kamer het ingelijste shirt van de aanvoerder van Ajax aan de muur zien hangen? De broers Tijmen (32) en Bob (29) Zonderwijk zagen het helemaal voor zich. In de zomer van 2015 stond hun vader op het punt directeur te worden van een nieuwe middelbare school. Hij was een groot fan van toenmalig Ajax-aanvoerder Davy Klaassen. Diens ingelijste wedstrijdshirt zou vaders kantoor mooi kleur kunnen geven, bedachten de broers. Er was één probleem: waar tikten de voetbalfanaten een gedragen shirt op de kop dat écht van Klaassen was geweest?

postbode

Hoe langer Tijmen en Bob zich v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .