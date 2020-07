Sterke groei Netflix lijkt weer voorbij

Los Gatos

Videostreamingdienst Netflix trok in het tweede kwartaal meer dan 10 miljoen nieuwe abonnees. Vanwege de coronacrisis en het massale thuiszitten gingen omzet en winst net als een kwartaal eerder hard omhoog.

Het Amerikaanse bedrijf is voorzichtig in zijn verwachtingen voor het derde kwartaal. Het einde van de periode van sterke groei lijkt al weer in zicht. Netflix zag het totaal aantal betalende klanten afgelopen periode toenemen tot een kleine 193 miljoen. De aanwas was niet zo sterk als het record van bijna 16 miljoen in de voorgaande drie maanden, maar toch bovengemiddeld. Volgens Netflix is het deze zomer waarschijnlijk al weer klaar met de sterke groei. Voor het derde kwartaal rekent de onderneming slechts op 2,5 miljoen nieuwe abonnees.

De coronaperiode deed Netflix financieel gezien zeer goed. De opbrengsten lagen afgelopen maanden bijna een kwart hoger dan in het tweede kwartaal van vorig jaar, op dik 6,1 miljard dollar. <