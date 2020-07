‘Begeleid mensen van krimp- naar groeisectoren’

Maar de einddatum van dat eerste steunpakket was in juni nog maar net verstreken of het aantal werklozen nam een historische vlucht. Is de verdoving uitgewerkt?

Amsterdam

Het eerste noodpakket bereikte zeker 2,6 miljoen werknemers en nog eens 374.000 noodlijdende zzp’ers. Toch blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag publiceerde, dat de afgelopen maand 74.000 mensen werkloos raakten. Daarmee steeg het werkloosheidspercentage van 3,6 procent in mei naar 4,3 procent in juni. Een veel snellere toename dan tijdens de kredietcrisis in 2008, toen het zeven maanden duurde voordat de werkloosheid dat niveau bereikte. Het is zelfs de sterkste maandelijkse groei sinds het statistiekbureau begon met meten. Is de v..

