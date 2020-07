Heineken verliest na winstalarm

Heineken hoorde donderdag bij de verliezers op de beurs in Amsterdam vanwege een winstalarm. Het aandeel zakte 2 procent; de brouwer heeft last van de coronacrisis. Door de sluiting van de horeca verkocht Heineken niet alleen minder bier, maar gemiddeld ook tegen een lagere prijs. Het bedrijf leed een verlies van 300 miljoen euro in de eerste jaarhelft en schreef 550 miljoen euro af op bezittingen. Sinds het dieptepunt in april is volgens de brouwer al wel weer sprake van herstel. Verder ging de aandacht tijdens de handelsdag uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De belangrijkste Europese beursgraadmeters gingen licht lager de handel uit: de AEX-index op Beursplein 5 0,6 procent, de MidKap 0,3 procent. Frankfurt, Parijs en Londen raakten tot 0,6 procent kwijt. De ECB neemt voorlopig geen extra stimuleringsmaatregelen tegen de coronacrisis, na de extra stappen die in juni werden aangekondigd. Ook de rentetarieven blijven gelijk. In Frankfurt dikte Zalando ruim 2 procent aan. De Duitse webwinkel heeft een zeer sterk tweede kwartaal gedraaid en rekent over heel 2020 op een hogere winst dan eerder gedacht.