Positieve handelsdag op beurzen

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,9 procent op 577,56 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 772,66 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 2 procent.

Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers in de AEX aan met een winst van bijna 6 procent. ASML was de sterkste daler in de hoofdindex met een min van 3,7 procent. De chipmachinemaker wist in het tweede kwartaal de omzet en winst op te voeren, mede dankzij de verschuiving naar thuiswerken vanwege de pandemie. Volgens analisten van KBC Securities viel de omzet in het afgelopen kwartaal wat tegen.