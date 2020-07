Superrijken: zet vermogen in voor herstel na corona

Amsterdam

De leden van ‘Millionaires for Humanity’, onder wie Jerry Greenfield, mede-oprichter van ijsmerk Ben & Jerry’s en Abigail Disney, erfgenaam van het mediaconcern, roepen regeringen op de belastingen te verhogen ‘voor mensen zoals wij’. ‘Onmiddellijk, substantieel en permanent.’

Miljonairs spelen volgens de groep een cruciale rol in het herstelproces na de pandemie. ‘Nee, wij zijn niet degenen die de zieken verzorgen op de intensive care. Wij bevoorraden niet de winkels en brengen geen voedsel van deur tot deur. Maar wij hebben wel geld, véél geld. Geld dat dringend nodig is in de komende jaren, terwijl de wereld deze crisis te boven komt.’

armoede

Volgens de gro..

