Slim laden kan nog slimmer

Zo maak je handig gebruik van de variabele energieprijzen.

Utrecht

Techreuzen vinden hun oorsprong vaak in schuurtjes, zolderkamers of kelders, waar iemand met een goed idee en een laptop of soldeerbout aan de slag ging. Misschien dat hier aan deze werf aan de schilderachtige Utrechtse Oudegracht ook de kiem is gelegd voor zo’n succesverhaal. Hier werken Otto Barten en Folkert Niewijk aan de groei van Future Current, een platform dat vraag en aanbod van groene stroom bij elkaar moet brengen.

Hun idee lijkt op het eerste gezicht weinig revolutionair: gebruik elektrische auto’s om slimmer te laden. Daarover is in elektrische kringen veel te doen. Het komt erop neer dat elektrische auto’s – grootverbruikers van stroom &..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .