Industriecijfers geven beurzen zetje

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst de handel uitgegaan. Verrassend positieve cijfers over de industrie in Italië en Frankrijk gaven hoop op economisch herstel van de coronacrisis in Europa. Tegelijkertijd houden beleggers de wereldwijde toename van het aantal coronabesmettingen in de gaten en spelen op de achtergrond discussies over het EU-herstelfonds.