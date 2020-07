Amsterdam

Daar zouden evenzoveel servicepunten voor in de plaats moeten komen. Donderdagavond is het kantoorpersoneel op de hoogte gebracht van het besluit. Er zou geen sprake zijn van gedwongen ontslagen. Vorig jaar sloot ING al servicepunten van de bank in winkels als Primera en Bruna. Maar volgens Ruud van Dusschoten, bestuursvoorzitter van ING Nederland, kan de klant ook in de toekomst 'op een rijafstand van 10 tot 15 minuten met de auto' bij een filiaal terecht.

Nu heeft ING nog 170 filialen. Volgens Van Dusschoten heeft de coronacrisis 'een al langer lopend plan van de bank bespoedigd'. Dat komt niet alleen doordat klanten meer zijn gaan internetbankieren, maar ook doordat er veel meer videogesprekken worden gevoerd.

O..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .