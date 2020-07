Coronazorgen drukken de stemming

De aandelenbeurs in Amsterdam sloot donderdag met verlies, na een groot deel van de dag op winst te hebben gestaan. De zorgen over het economisch herstel van de coronacrisis laaiden weer op, nu het aantal besmettingen in de Verenigde Staten sterk blijft oplopen. Verder kwamen er berichten dat Washington een verbod wil gaan opleggen voor de Amerikaanse overheid om goederen en diensten af te nemen van bedrijven die gebruikmaken van producten van het Chinese technologieconcern Huawei en andere Chinese firma's. Daardoor kunnen de spanningen tussen de VS en China verder oplopen. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een min van 0,8 procent. De MidKap daalde 0,9 procent, Parijs en Londen tot 1,7 procent.