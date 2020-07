Banken trekken samen op in strijd tegen witwassen

Amsterdam

Het zogeheten Transactie Monitoring Nederland (TMNL) begint naar verwachting eind dit jaar de eerste gegevens te verwerken en is over anderhalf jaar volledig operationeel. De initiatiefnemers zijn ING, ABN Amro, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank. Ze blijven ook individueel zoeken naar mogelijke witwaspraktijken en zien de nieuwe organisatie als belangrijke aanvulling hierop. Samen investeren ze 'tientallen' miljoenen in TMNL, waar over zo'n vijf jaar waarschijnlijk honderden mensen werken. Andere financiële concerns zijn welkom om zich aan te sluiten.

De banken hopen dat het ze samen beter lukt om in de wirwar van de vele miljarden transacties per jaar criminele netwerken op het spoor te komen. Uit een verkennend onderzoek blijkt dat met gezamenlijke monitoring patronen duidelijk worden die bij individueel opsporen per bank niet zichtbaar zijn. <