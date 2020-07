ING sterkste daler, Kiadis uitblinker

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies de handel uitgegaan. Daarbij bungelde ING onderaan in de index. Bij de kleinere fondsen op het Damrak viel de koerssprong van Kiadis Pharma op. Elders in Europa was het sentiment eveneens negatief. De AEX-index sloot de sessie 0,6 procent in de min op 572,18 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 764,68 punten. Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 1,2 procent in. ING (min 4,9 procent) was hekkensluiter in de AEX. Oud-topman Ralph Hamers van de bank wordt door het gerechtshof verzocht om tekst en uitleg te komen geven over het tekortgeschoten antiwitwasbeleid bij de bank. Ook andere financiële fondsen als ABN Amro en ASR stonden in de staartgroep. Techinvesteerder Prosus ging aan kop in de hoofdindex met een winst van 2,6 procent.