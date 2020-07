Rouw niet na één gesprek voorbij

‘Mensen krijgen vrij tot aan de begrafenis, maar daarmee is het niet opgelost’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Utrecht

Rouw op het werk is volstrekt onderbelicht, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Zijn vakbond deed onderzoek naar de ervaringen van werknemers die een dierbare zijn verloren. En daaruit bleek dat zij vaak weinig steun ervaren van leidinggevenden en collega’s. Met als gevolg ziekteverzuim en zelfs burn-outs.

‘Het is een onderwerp waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen’, aldus Fortuin. ‘En het heeft een veel grotere impact dan we denken. Terwijl het vaak wordt stilgezwegen. Het verdwijnt vaak in de cijfers voor ziekteverzuim.’

Waarom is het een onderbelicht onderwerp?

