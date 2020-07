Mosselseizoen begonnen

Woensdag is het seizoen van de Zeeuwse mosselen begonnen. Op de foto geven voetbalanalist Jan Boskamp (midden) en de Vlaamse dj Sven Ornelis in Yerseke het startschot voor het nieuwe seizoen van de Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Het seizoen van de hangcultuurmosselen, de meest duurzame variant met de minste bodemschade, is al een paar weken geleden begonnen. <

