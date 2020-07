Somber nieuws drukt stemming beurs

Amsterdam

De Europese beurzen zijn dinsdag onder druk van somber economisch nieuws met beperkte verliezen gesloten. Een tegenvallend Duits industriecijfer en de prognose van Brussel voor een dieper dan verwachte recessie in Europa drukten de stemming bij beleggers. Wel waren op het Damrak de verzekeraars in trek na positief nieuws van De Nederlandsche Bank (DNB) over de sector. De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,5 procent in de min op 575,52 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 774,86 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 1,5 procent in. ASR en NN Group prijkten bovenaan de AEX met winsten tot meer dan 3 procent. De verzekeraars mogen van DNB weer dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen. Volgens de centrale bank is de impact van de coronacrisis op verzekeraars tot dusver beperkt gebleven. ING en ABN Amro verloren daarentegen zo'n 2 procent. De oproep van DNB aan banken om voorlopig geen dividend uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen blijft staan. Verder dikte Renewi ruim 4 procent aan op de lokale markt. De afvalverwerker heeft iets minder last van de coronacrisis dan gedacht.